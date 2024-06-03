«الصحة» تعلن شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي

أعلنت وزارة الصحة والسكان شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض، التابعة للإدارة العامة للتعليم الفني الصحي، للعام الدراسي المقبل 2024-2025>

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الشروط تضمّنت حصول الطالب على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو مايعادلها في نفس عام التقدم، على أن يكون الطالب من نفس المحافظة الحاصل منها على تلك الشهادة، حيث يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة، وكذلك دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية، لافتاً إلى عدم الإخلال بكثافة الفصول المقررة بحيث لا تزيد الأعداد المقبولة بالفصل الواحد على 25 إلى 30 طالبا وطالبة.

وأكدت الدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع التدريب بوزارة الصحة والسكان، ضرورة تقديم إقرار تفرغ للدراسة من الطلبة مصدق عليه من ولي الأمر، إضافة إلى الإقرارات الأخرى التي تضمن كامل التفرغ للدراسة، منوهة بقبول بالمجموع الأعلى، وتحديد الحد الأدنى بعد الإنتهاء من أعمال التنسيق أولا، على أن يكون المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك.

ونوّهت الدكتورة مي العسال، مدير الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بوزارة الصحة والسكان، بأنّه لا يُقبل الطلاب بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض إلا بعد اجتياز عدد من الاختبارات وهي الإملاء فى اللغة العربية، والقدرات ويشمل امتحانًا تحريريًا وشفهيًا في اللغة الإنجليزية، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي على ألا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة اجتياز كل مادة، إضافة إلى اجتياز كشف الهيئة الذي يتضمن «الاختبار النفسى بواسطة أخصائي نفسي، وقوة الملاحظة، واللباقة في الحديث، وسرعة الاستجابة ورد الفعل، ومهارات التواصل، و المعلومات العامة، والخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر على عمله، والمظهر العام، وسلامة النطق، والتناسق بين الطول والوزن».

وأضافت «العسال» أنّه يتم توقيع الكشف الطبى للطلبة المقبولين فقط وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة، وذلك بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة «نظر، وباطني، واختبار مخدرات، ولياقة طبية للوظيفة» والذي يكون موضحًا به اسم الطبيب القائم بتوقيع الكشف ثلاثيًا، مشيرة إلى أنّه لا يعتبر الطالب أو الطالبة مقبولاً إلا بعد الإنتهاء من إجراءات التنسيق، وإعلان النتيجة، وفى هذه الحالة يكلف بتقديم الأوراق الأصلية، خلال موعد نهائي تحدده المديريات والجهات التابعة المختصة، ولا يعتبر الطالب مقبولاً إلا بعد مطابقة صور المستندات على الأصل، حيث لا يوجد استثناءات فى القبول بالمدارس الثانوية للتمريض على مستوى الجمهورية.