إيرادات The Garfield Movie تتجاوز الـ150 مليون دولار عالميا في 10 أيام

يواصل فيلم The Garfield Movie صعوده في شباك التذاكر العالمي، بجانب حفاظه على التواجد في المركز الأول بقائمة الإيرادات في شباك التذاكر الأمريكي محققًا 4.4 مليون دولار في يومه العاشر بدور العرض السينمائي، بينما وصل إجمالي إيرادات المحلية التي حققها الفيلم في السينمات الأمريكية حتى الآن إلى 51.5 مليون دولار.

51.5 مليون دولار إيرادات في دور السينما المحلية

ووصل إجمالي الإيرادات العالمية التي حققها الفيلم في دور العرض السينمائي حول العالم إلى 152.2 مليون دولار، وحقق الفيلم في السوق الخارجية إيرادات بلغت 100.7 مليون دولار، بجانب 51.5 مليون دولار في السينمات المحلية، وذلك بحسب موقع «موجو بوكس أوفيس».

تفاصيل فيلم The Garfield Movie

فيلم The Garfield Movie من إخراج مارك ديندال وسيناريو لبول أ. كابلان، ومارك تورجوف، وديفيد رينولدز، وبطولة الفيلم كريس برات الذي يؤدي صوت الشخصية الفخرية، إلى جانب أصوات صامويل إل جاكسون، وهانا وادينجهام، وفينج رامز، ونيكولاس هولت، سيسيلي سترونج، هارفي جيلين، بريت جولدستين، بوين يانج، وسنوب دوج، بينما لم تتعد ميزانية الفيلم حاجز الـ60 مليون دولار.