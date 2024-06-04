وظائف شاغرة برواتب تصل لـ6500 جنيه وتأمينات.. الشروط ورابط التقديم

أعلن موقع توظيف مصر «فرصنا» عن حاجة بعض شركات القطاع الخاص إلى موظفين للعمل لديها في مجالات «مساعد مدير تشغيل - مسئؤول مبيعات داخلية»، وذلك برواتب مجزية تصل إلى 6500 جنيه.

وظائف مساعد مدير تشغيل

يقع مقر العمل بتلك الوظيفة بمدينة الشروق في محافظة القاهرة، وذلك بشرط أن يكون المتقدم ملما بالشروط التالية:

- مؤهل عالٍ.

- اللباقة فى التعامل نظرا لتعامله مع الزملاء و جميع الإدارات داخل الشركة.

- خبرة في التعامل مع العملاء و الجمهور و إدارة المجتمعات.

- يجيد التعامل مع برامج الكمبيوتر.

- العمل يكون لمدة 8 ساعات بنظام الشيفتات المتغيرة.

المميزات

يحصل على المقبول بتلك الوظيفة على:

- يوم إجازة في الأسبوع.

- تأمين طبي واجتماعي.

- يحصل على مرتب يتراوح بين 5 آلاف و6500 جنيه شهريًا.

- يحصل على بدل تغذية (توفير وجبة).

- توفير سكن تابع للشركة.

ويمكنك التقديم على الوظيفة من هذا الرابط بالضغط هنـــــــــا.

وظائف مسؤول مبيعات داخلية

مطلوب مسئولي مبيعات في شركة خدمة سيارات، يجيد أنواع ماركات السيارات، ويقع مقر العمل بمدينة نصر في محافظة القاهرة، ويشترط التالي:

- الحصول على مؤهل فوق متوسط، دبلوم نظام 5 سنوات.

- جيد في استخدام مايكروسوفت أوفيس.

- العمل يوم كامل.

مميزات الوظيفة

- يحصل على راتب قابل للتفاوض.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

ويمكنك التقديم على الوظيفة من هنـــــــــا.