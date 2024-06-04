«القاهرة الإخبارية»: استطلاعات رأي تكشف عن فوز «العمال البريطاني» في الانتخابات

قال أبو بكر بشير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في لندن، إنّ استطلاعات الرأي تشير إلى أنّ حزب العمال البريطاني ذاهب باتجاه فوز كاسح في الانتخابات، وآخر استطلاعات الرأي تقول إنه سيكون فوزا لم يحققه أي حزب سياسي بريطاني منذ سنوات، وبالتالي المحافظون ذاهبون إلى خسارة ساحقة.

وأضاف «بشير»، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن زعيمي الحزبين يلتقيان اليوم على الشاشة التلفزيونية في التاسعة بالتوقيت المحلى في المناظرة الأولى، علما بأن المناظرات الانتخابية التليفزيونية ليست عرفا سائدا في السياسة البريطانية، وهي بدأت فقط في 2010.

وأشار إلى أنه في هذه المناظرة يحتاج الرجلان لإثبات مواقف مختلفة، إذ يدخل ريتشي سوناك رئيس الحكومة، الانتخابات واستطلاعات الرأي تشير إلى أنه مقبل على هزيمة ساحقة، بالتالي يقول المحللون إن «سوناك» ليس أمامه ما يخسره، ويذهب للمناظرة لمحاولة تقليل الخسائر.

ولفت إلى أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن المحافظين قد يخسرون نحو 200 مقعد، وهذه خسارة ساحقة متوقعة، بالتالي على «سوناك» محاولة تقليل الخسائر لتصل إلى حدود 100 مقعد، وإذا نجح في ذلك سيعد إنجازا كبيرا للغاية للمحافظين.