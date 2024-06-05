طائرة استطلاع أمريكية من طراز RQ-4B تحلق في سماء البحر الأسود.. ماذا حدث؟

أظهرت البيانات الواردة من مواقع مراقبة حركة الطيران، أن طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار قامت بالتحليق فوق البحر الأسود على بعد 250 كيلومترًا من مدينة يالطا، وذلك قرب شبه جزيرة القرم، بحسب ما ذكرت قناة «روسيا اليوم».

رصد الطائرة الأمريكية

وفقًا لبيانات برنامج مراقبة الطائرات Flightradar24، تم رصد طائرة الاستطلاع الأمريكية على بعد 250 كيلومترًا من مدينة يالطا فوق البحر الأسود، وكانت تتجه نحو الغرب.

وتم تحديد أن الطائرة الأمريكية من طراز RQ-4B Global Hawk، والتي تحمل العلامة الخاصة بها Forte-12، تتحرك حاليًا باتجاه الغرب.

ووفقًا للمصنع، تم تصميم الطائرة الأمريكية المسيرة لأغراض الاستطلاع والمراقبة، وهي قادرة على البقاء في الجو على ارتفاعات عالية لأكثر من 30 ساعة.