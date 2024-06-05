تعيينات «المصرية للكهرباء».. إجراءات الكشف الطبي للمتقدمين لوظائف 2023

أخطرت الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للقابضة للكهرباء المتقدمين الراغبين في شغل وظيفة فني والذين اجتازوا الاختبارات التي أجريت بجامعة حلوان بمواعيد إجراء الكشف الطبي عبر رسالة نصية، وذلك وفقًا لإعلان المسابقة رقم 2 لسنة 2023.

كيفية إجراء الكشف الطبي لوظيفة «فني» بشركة الكهرباء

وأرسلت الموارد البشرية رسائل نصية للدفعة الأولى للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات، مطالبة إياهم بالتوجه لإجراء الكشف الطبي بمستشفيات التأمين الصحي والتوجه إلى الإدارة لاستكمال إجراءات التعيين.

الشروط المطلوبة للتقديم في وظيفة «فني» بشركة الكهرباء 2023

وحددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة «فني كهرباء» وهي:

- أن يكون حاصلًا على دبلوم صناعي 3 و5 سنوات شعبة كهربية، أو معهد فني صناعي شعبة كهرباء.

- ألا يزيد السن على 30 سنة لفني الكهرباء.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو مٌعفي منها إعفاءً نهائيًا.

- أن يكون مصري الجنسية.

- اجتياز الاختبارات المطلوبة.

- يتمّ التعاقد مع الحاصلين على أعلى الدرجات في الاختبارات طبقا لحاجة الشركة بمواقعها المختلفة، طبقا لمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي.

- العمل بالتشغيل بنظام «الورادي» بمواقع الشركة».

المستندات المطلوبة للمتقدمين لشغل وظيفة فني بشركة الكهرباء 2023

وكشفت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفقًا للإعلان رقم 2 لسنة 2023 عن عدد من المستندات المطلوبة للتقديم في الوظائف وهي كالتالي:.

- السيرة الذاتية منسوخة على الحاسب الآلي.

- صورة شخصية حديثة.

- صورة من شهادة التخرج.

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي وجهين سارية.

- 6 صور من شهادة إتمام التجنيد أو الإعفاء النهائي من التجنيد الإلزامي (وجهين).‏