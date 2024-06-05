«القابضة للمياه» تتجه لإعداد استراتيجية التحول الرقمي لتحسين جودة الخدمات

عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أولى الجلسات النقاشية لإعداد استراتيجية التحول الرقمي الشاملة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، بهدف الوصول إلى منظومة تكنولوجية رقمية متكاملة.

رؤية متكاملة تشمل جميع قطاعات

شارك في الاجتماع ممثلون عن إدارات خدمة العملاء، والخط الساخن والقطاع المالي والمتابعة التجارية والتدريب وتكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات الجغرافية GIS، لتشكيل رؤية متكاملة تشمل جميع قطاعات وإدارات الشركة القابضة.

تحسين كفاءة الخدمات

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن التحول الرقمي يعد خطوة جوهرية لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن خطوات محددة لتقييم الوضع الحالي، وتحديد الفجوات التكنولوجية والموارد البشرية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي بشكل فعال، مضيفا أن التحول الرقمي يساهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمات وتسريع عمليات الشركة.

توحيد مفاهيم التحول الرقمي

وقال الدكتور محسن عبد الجيد، رئيس القطاع المالي والإداري، إن الاستراتيجية تساهم في توحيد مفاهيم التحول الرقمي، ونشرها على جميع العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة فى القطاعات والإدارات المختلفة، وتتضمن الاستراتيجية تقييم الوضع الحالي، ووضع مقارنات معيارية للقطاعات المماثلة محليا وإقليميا ودوليا.

الاستفادة من التجارب الدولية

وأوضح محمد الحارثي، استشاري نظم وتكنولوجيا المعلومات، أن الاستراتيجية تعتمد على أحدث الابتكارات التكنولوجية، وتستفيد من التجارب الدولية المماثلة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أهمية استمرارية التطوير والتحديث في البنية التحتية التكنولوجية لضمان تقديم خدمات متقدمة ومستدامة للمواطنين.