أطول طفل في العالم عمره 10 سنوات.. جيسون يسجل رقما قياسيا

طفرة جينية نادرة تسببت في مضاعفة نمو الطفل البريطاني «جيسون» البالغ من العمر 10 سنوات لتصنفه موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتباره أطول طفل في العالم تفوق قامته أجسام الرجال البالغين، الأمر الذي سبب له الكثير من المتاعب، إذ لم يعد يحتمله عالم الأطفال الذي ينتمي إليه.

طفل مختلف عن الجميع

عندما ولد «جيسون» كان وزنه يتعدى خمسة كيلوجرامات وطوله يفوق 66 سم، لتتنبأ والدته بأن طفلها مصاب بالعملقة، وهي حالة نادرة يحدث فيها نمو مختلف في الغدة النخامية يسمح بالإفراز المستمر لهرمون النمو، وخلال حديثها لصحيفة «دايلي ميل» أوضحت الأم «ماندي» أن طول طفلها الآن يصل إلى 190 سنتيمترا، وهو ما يعرضه لنظرات الفضوليين المزعجة يوما بعد يوم.

أكثر المشاكل التي تواجه الطفل جيسون هي عدم تصديق الآخرين بأنه طفل مثلهم فيرفضون اللعب معه، غير أنه يتعامل بثقة مع طوله الزائد ولا يخجل من حجمه الضخم، بل على العكس يشعر بالفخر من كونه أطول طفل في العالم، حتى وإن كلفه ذلك مزيدا من الوقت والجهد حتى يجد حذاءً على مقاسه أو ملابس تناسبه.

مخاوف بشأن مستقبل الطفل العملاق

مع العملقة لا يزداد النمو من الخارج فحسب، بل تنمو الاعضاء الداخلية أيضًا، لذا ستبدأ جميع أعضاء الطفل جيسون في التضخم بما في ذلك القلب والكبد، الأمر الذي يثير قلق والدته التي أوضحت أن وزنه يبلغ 136 كيلوجرام، لأنه يأكل أكثر من المتوسط ​​بالنسبة للشخص البالغ وهو ما يفاقم المشكلة.

والدة جيسون تأمل خضوع طفلها للجراحة في وقت ما خلال السنوات القليلة المقبلة لمنعه من النمو أكثر وذلك عن طريق إزالة الجزء المسؤول عن زيادة النمو في الغدة النخامية، ليضع الطب عندئذٍ حدا لعملقته التي تسبب له آلام المفاصل ومشاكل النوم وضعف العضلات، ورغم كل الأشياء الغريبة التي يتعرض لها «جيسون» بسبب حجمه، يبدو متواضعا للغاية ولا يتباهى باختلافه عن أقرانه، فهو بحسب وصف أمه «مجرد طفل عادي في جسد مختلف».