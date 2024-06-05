من موظف بسيط إلى ثري.. كيف حارب حبيب السكاكيني الفئران وبنى قصره؟

في قلب القاهرة العتيقة، يتربع قصر السكاكيني، تحفة معمارية على الطراز الإيطالي، حكاية غير عادية لبنائه، كانت ورائها قطط جائعة، وفئران أتت من الخارج بأمر من رجل لم ينل شهرة واسعة على الرغم من إنجازاته المميزة، وهو حبيب جبرائيل السكاكيني، سوري الأصل، مصري الوجدان، الذي حفر اسمه في سجلات التاريخ بفضل ذكائه وفطنته.

من هو جبرائيل السكاكيني؟

ولد حبيب جبرائيل السكاكيني عام 1841 في دمشق السورية، حاملاً معه أحلامًا وطموحات كبيرة، رحل إلى مصر في سن الـ17 ليعمل في شركة قناة السويس، ليبدأ رحلة نجاحه المذهلة، وسرعان ما لفت انتباه الخديوي إسماعيل بفطنته وذكائه، وأصبح السكاكيني رجلا ثريا بدلا من موظف بسيط.

مواجهة مشكلة انتشار الفئران

السكاكيني واجه مشكلة انتشار الفئران في قناة السويس بذكاء نادر، فابتكر فكرة فريدة من نوعها، وهي شحن قطط جائعة من الخارج لمكافحة الفئران، واجهت فكرته بعض الشكوك في البداية، لكن نجاحها كان باهرًا، ما أكسبه ثقة الخديو وتقديره، وفقا لتصريحات غباشي خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية «دي إم سي»، مواصلا: «حينها أدرك الخديو أن هناك شخص يُفكر بشكل مختلف».

وقبل انتهاء مشروع قناة السويس، شرع الخديوي ببناء مباني ومنشآت لمواكبة حفل الافتتاح، ومنها دار الأوبرا الخديوية لاستقبال ضيوف مصر، إذ كلف السكاكيني بمساعدة بترو إفوسكاني في أعمال البناء، وبعد افتتاحه للقناة، سلك مسلك المقاولات وأعمال البناء إلى جانب عمله في التجارة حتى أصبح من المقاولين الأثرياء، إلى أنّ حصل على رتبة الباشوية من السلطان العثماني.