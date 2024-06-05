خبير اقتصادي: القطاع غير النفطي مفتاح خفض الاستيراد

قال الخبير الاقتصادي محمد البهواشي إنَّ الاقتصاد غير النفطي «السلعي» قائم على السلع والخدمات التي تقدمها الدولة في شكل منتجات أو خدمات مثل قطاع السياحة أو المنتجات القادرة للتصدير الملموسة، أما القطاع النفطي يعبر عن كل ما يخص النفط ومشتقاته أو قطاع التكرير والغاز الطبيعي.

أهمية القطاع النفطي والسلعي

وأضاف «البهواشي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ القطاع النفطي أو السلعي له دور كبير جداً في قطاع الاقتصاد، موضحًا أنه يعكس مدى قدرة الدولة على تحقيق قيمة اقتصادية مضافة من جميع الموارد المملوكة لدى الدولة حيث أن يستطيع أن ينتج ويصنع ويزيد من صادراته، بالإضافة إلى أنَّه يستطيع أن يعتمد على المنتج المحلي بدلا من الاستيراد.

الاقتصاد غير النفطي اقتصاد حقيقي قادر على تحقيق الطاقة الإنتاجية

وأكّد أنَّه يمثل اقتصاد حقيقي قادر على تحقيق الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى أنَّه يستطيع أن يزيد من الاستفادة من قطاعات الخدمات المملوكة للدولة مثل قطاع السياحة بالإضافة إلى القطاعات الجديدة مثل قطاعات تكنولوجيا وصناعة التعهيد، موضحًا أنَّ صناعة التعهيد مصر أصبحت منفردة في المنطقة بالكامل بما تملكه من بنية تحتية وقدرات بشرية تزيد من هذه صناعة.