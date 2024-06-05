رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

كتب:

كريم روماني
11:06 ص | الأربعاء 05 يونيو 2024
هيئة موانئ البحر الاحمر

هيئة موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغ 10 سفن، وأنه جرى تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 679 شاحنة و595 سيارة.

حركة الواردات بالمواني

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 298 شاحنة، و588 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، و381 شاحنة و7 سيارات.

فيما استقبل ميناء سفاجا 3 سفن بالأمس وهي أمل والرياض وسينا، وغادرت 4 سفن وهي ECO ANGELBAY وبوسيدون اكسبريس وأمل والرياض، كما جرى تداول 3450 طن بضائع، و290 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج وكوين نفرتيتي وآور وآيلة. 

استقبال السفينة درة جدة على متنها 472 سيارة

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة درة جدة، اليوم، وعلى متنها 472 سيارة بوزن 945 طنا قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1785 راكبا.

اقرأ المزيد:

تصدير 90 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

وصول 63 ألف طن قمح روماني إلى ميناء سفاجا

تصدير 51 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الهند

وصول سفينة الغاز الليبيرالية الجانحة بخليج العقبة إلى ميناء سفاجا البحري 

موانئ البحر الاحمر تستجيب لطلبات التوكيلات والخطوط الملاحية

موانئ البحر الاحمر: استقرار حركة الملاحة بمينائي الغردقة وسفاجا

موانئ البحر الاحمر تستقبل 88 ألف سائحا خلال عام 2016
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.