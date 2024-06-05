تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغ 10 سفن، وأنه جرى تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 679 شاحنة و595 سيارة.

حركة الواردات بالمواني

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 298 شاحنة، و588 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، و381 شاحنة و7 سيارات.

فيما استقبل ميناء سفاجا 3 سفن بالأمس وهي أمل والرياض وسينا، وغادرت 4 سفن وهي ECO ANGELBAY وبوسيدون اكسبريس وأمل والرياض، كما جرى تداول 3450 طن بضائع، و290 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج وكوين نفرتيتي وآور وآيلة.

استقبال السفينة درة جدة على متنها 472 سيارة

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة درة جدة، اليوم، وعلى متنها 472 سيارة بوزن 945 طنا قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1785 راكبا.