علامات تُظهر غيرة وحقد بعض المقربين منك.. كيف تتعامل معهم؟

الحقد والغيرة مشاعر بشرية سلبية، ترافق البشر منذ بداية الخليقة، وهذه المشاعر لا تقتصر على الفرد فحسب، بل تمتد إلى الإضرار بالبيئة المحيطة به، ما يجلب الأذى النفسي له ولكل من حوله، لذلك نوضح بعض العلامات التي تشير إلى غيرة وحقد شخصًا ما عليك، وفقًا لما ذكرته دكتورة إيناس علي استشاري الصحة النفسية، في تصريحات خاصة بـ«الوطن».

كيف يتولد شعور الحقد أو الغيرة؟

بحسب «إيناس»، فإن المشاعر السلبية تتولد بشكل تلقائي لا دخل للإنسان فيها، ولكن على الشخص السوي أن يتحكم بهذه الطاقة الشريرة، والعمل على حب الخير لغيره كما يحبه لنفسه، والتحكم في حب الأنا الأعلى؛ حتى لا يتسبب في الأذى لنفسه وللمحيطين به.

علامات الشخص الغيور أو الحاقد

القليل من العلامات النفسية يجب أخذ الحيطة عند رؤيتها على أحد، خاصًة الأصدقاء والمقربين، وذلك وفق ما أشارت إليه استشاري الصحة النفسية ومنها:

محاولة تشتيت الناس عن مدحك

الشخص الحاقد أو الغيور يحاول جاهدًا لفت الانتباه عنك، إذا كنت محور اهتمام من الآخرين، فعادًة ما يتعمد شغلهم بموضوع آخر ليس له علاقة بك، لكي يتوقفوا عن مدحك.

التقليل منك

لا يترك الشخص الذي يحمل لك مشاعر حقد أو غيرة فرصة إلا وهو يستغلها في التقليل منك والسخرية من إنجازاتك، مهما كانت عظيمة.

الضحك بشدة عندما تتعرض للإهانة

إذا مازحك أحد الأشخاص بأسلوب مهين بعض الشيء، أو سخر من صفة بك، يبدأ من يغير ويحقد عليك في الضحك الحاد، وكأنها نكتة رائعة.

الانتقاد الحاد

عادًة ما يلجأ الغيور لانتقادك بشكل حاد، حتى وإن لم يحتاج الموقف لذلك ، مبررًا بهذا التصرف بأنه يقدم لك النصيحة.

لا يدعمك في الأزمات

من علامات الحقد والغيرة التي تظهر على الأشخاص، ظهورهم في المشاكل في هيئة شامت، يزيد عليك الأعباء، ولا يحاول بأي شكل أن يدعمك أو يهون عليك مصيبتك، أما إذا كنت في مناسبة سعيدة بالنسبة لك، لن تجده حولك أبدًا.

كيفية التعامل مع الشخص الغيور أو الحاقد

تنصح استشاري الصحة النفسية بعض الإرشادات التي يجب تطبيقها مع من ينطبق عليه العلامات السابقة، وهي كالتالي: