تحرير 284 محضرا في حملات تموينية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والسياحية والأسواق والمحال التجارية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والجهات المعنية كافة، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

حملات رقابية على المخابز البلدية بمركز بني مزار

وأوضح اللواء أحمد السايس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، أنه جرى تنفيذ عدد من الحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز البلدية بنطاق مدينة بني مزار، شملت «شلقام- بردونة- أبو العباس- عزبة أبو رجب- صندفا- البهنسا- منشية اليوسفي- الفرجاني- عزبة البابا- أبوجرج»، وذلك بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، للتأكد من تطبيق منظومة الخبز والالتزام بالقرارات التموينية التي أسفرت عن تحرير 254 محضرًا تموينيًا شملت «عدم إعلان الأسعار – شهادة صحية – نقص وزن – عدم إعطاء بون – عدم نظافة – ميزان- سجلات- عدم وجود ماكينة صرف- تبديد»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأشار محمد عبد الغني رئيس مركز مطاي، إلى أنّ الوحدة المحلية حررت 18 محضرًا تموينيًا للمخابز البلدية المخالفة خلال حملات تفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي مركز العدوة، أكد أحمد خلف رئيس المركز، مواصلة الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، إذ جرى تحرير 12 محضرًا تموينيًا شملت «عدم إعلان الأسعار - عدم وجود شهادة صحية - نقص وزن - عدم إعطاء بون - عدم نظافة)، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.