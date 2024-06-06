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آخر موعد للتقديم لوظائف مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية في بورسعيد

كتب:

أسماء زايد
02:45 ص | الخميس 06 يونيو 2024
وظائف شاغرة - صورة أرشيفية

وظائف شاغرة - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدد من الوظائف الشاغرة للمعلمين  بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومنها مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد،  مشيرة إلى أنه يشترط أﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻋﻦ 55 عاما بأكتوبر 2024، كما يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط، حتى يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024.

ولفتت التربية والتعليم على الموقع الرسمي لها إلى أن التقديم  من خلال هذا الرابط ، مشيرة إلى أن طبيعة الوظائف المطلوبة  لمدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية.

الوظائف الثقافية

- معلم لغة عربية وتربية دينية

- معلم رياضيات

- معلم لغة إنجليزية

- معلم مواد زراعية تخصص ألبان

- معلم دراسات وتاريخ واقتصاد

- معلم كيمياء

- معلم فيزياء

- معلم تربية رياضية

- معلم حاسب آلي

الوظائف الإدارية

-  مسؤول جودة

- مسؤول شؤون عاملين

-  مسئول شؤون طلاب

- أخصائي نفسي

-  أخصائي اجتماعي.

التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب أو المأمورية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب أو المأمورية من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

 

 

 

 

 

 

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