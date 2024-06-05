في اليوم العالمي للبيئة.. الأرصاد تحذر من استمرار الموجة شديدة الحرارة

قالت الإعلامية جاسمين طه زكي، إن اليوم هو الخامس من يونيو، وهو اليوم العالمي للبيئة، متابعة: «نحن في حاجة للتكيف مع موجة الحر والتغيرات المناخية، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد في بيان صادر عنها وجود ظاهرة جوية خلال الأيام المقبلة، فدرجة الحرارة ستصل إلى 42 درجة في بعض المناطق».

تفادي الشمس وشرب المياه من تعليمات السلامة

وأضافت جاسمين، خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «DMC»، أنه يجب تفادي التواجد في أشعة الشمس في أوقات النهار في الظهيرة، والتواجد في أماكن ظل أو مغلقة بعيدًا عن أشعة الشمس، مواصلة: «يجب الالتزام بتعليمات السلامة في أوقات ارتفاع درجات الحرارة، وأهم شيء هو شرب المياه وبكميات كبيرة».

من الواضح أنه يجب التأقلم على الموجة الحارة

وتابعت الإعلامية نهى عبد العزيز: «من الواضح أنه يجب التأقلم على الموجة الحارة، ومن الغريب في بعض الشباب قيامهم بأفراحهم في وقت النهار وفي أماكن مفتوحة، ويجب تغيير هذا المنظور وعمل الأفراح مساءً في أماكن معلقة».