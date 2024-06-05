اعتداء على صحفي فلسطيني أثناء تغطية مسيرة الأعلام الإسرائيلية

ينفذ المستوطنون الإسرائيليون هجوما على الصحفي سيف القواسمي في القدس، أثناء مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس المحتلة مساء اليوم.

انتشار المستوطنون

بحسب «تليفزيون فلسطين»، انطلقت المسيرة الإسرائيلية من باب العمود بالقدس، فيما تجمع آلاف المستوطنين لتنفيذ مسيرة الأعلام السنوية في يوم القدس، فيما ينتشر مستوطنون في أحياء البلدة القديمة بالقدس المحتلة بحماية من شرطة الاحتلال، التي اعتدت على الأهالي ونشرت حواجزها لتقييد حركتهم.

استمرار الحرب

تستمر الحرب لأكثر من 235 يوما على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.