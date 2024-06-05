سر ارتداء دبلة الزواج في اليد اليسرى.. «رمز الحب بين الطرفين»

استعرضت إحدى فقرات برنامج «السفيرة عزيزة» اليوم الأربعاء، تقديم الإعلاميتين جاسمين طه زكي ونهى عبد العزيز، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، فكرة ارتداء خاتم الزواج أو «الدبلة» في اليد اليسرى، موضحين أنه دليل على الحب والارتباط الأبدي.

ووفقاً لتقرير البرنامج، فإنَّ تاريخ ارتداء خاتم زواج في الأصبع البنصر بـ اليد اليسرى يرجع إلى العصور المصرية القديمة وهو العرف أو التقليد الذي تناقلته الحضارات عبر الحقب التاريخية المختلفة لتستمر هذه العادة إلى عصرنا هذا، ونظل نرتدي خاتم الزواج في اليد اليسرى.

وأوضح «السفيرة عزيزة»، أنَّ قصة ارتداء خاتم الزواج مرتبطة منذ أيام الفراعنة الذين اعتقدوا بوجود شريان في هذا الإصبع، بنصر اليد اليسرى، يصل للقلب، أما شكلها المستدير فيرمز للأبدية أي أن رباط الزواج بين الطرفين أبدي إلى لا نهاية ما يدل على خلود العلاقة بين الطرفين، مع الإشارة إلى أنَّ «الدبلة» في الماضي كان يتم صناعتها من الجلد أو نبات القصب.

وقالت الإعلامية نهى عبد العزيز: «في اعتقاد الحضارات القديمة، أن هذا الأصبع يزيد الحب بين الزوجين وكان اسمه إصبع الحب، وانتشرت هذه العادة على مر العصور ليستمر تقليد وضع خاتم الزواج في اليد اليسرى كدليل على قوة الحب بين الطرفين».