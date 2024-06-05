بعد صدور قرار بمحاكمة سائق أوبر.. أول تعليق من هلا السعيد

علقت الفنانة هلا السعيد على صدور قرار من نيابة الشيخ زايد بمحاكمة سائق أوبر في الواقعة الأخيرة، وذلك بعد إثبات النيابة أن السائق غير مصاب بمرض السكر.

وقالت هلا السعيد في بيان صحفي: «هو طلع معندوش سكر وكان فيه بنزينة وريست وبوابات بعد حوالي 3 دقايق من المكان اللي وقف فيه وكان في طريقنا بعد ما ركبت كافتيريا ومسجد ومجمع طبي والرحلة ما كملتش 7 دقايق من وقت التحرك».

يشار إلى أن نيابة الشيخ زايد حددت جلسة 27 يوليو 2024 في الجنحة رقم 1740 لسنة 2024 جنح ثان الشيخ زايد، وذلك للنظر إلى جلسات محاكمة سائق أوبر المتهم في واقعة الفنانة هلا السعيد، وذلك بعد إحالته إلى محكمة الجنح، حيث تضمن أمر إحالة سائق أوبر إلى محكمة الجنح بارتكابه علانية فعلا فاضحا في الطريق العام مخلًا للحياء وطالبت النيابة بعقابه بالمادة 278 من قانون العقوبات.

آخر أعمال هلا السعيد

يذكر أن آخر أعمال هلا كان مسلسل «المداح.. أسطورة العودة» الجزء الرابع، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024، بمشاركة الفنان حمادة هلال والفنان فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، حنان سليمان، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.