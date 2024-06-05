ظلمت حد ورافض يسامحني أعمل إيه؟.. أزهري: «عملتي اللي عليكي»

أجاب الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال متصلة تدعى أمل من المنيا، قائلة: «ظلمت حد وكانوا بيدعوا عليّ فبيتي اتخرب واطلقت وعندي مشاكل كثيرة وروحت صالحتهم، بس مش قادرة أرد لهم حقوقهم ولا أعرف أعمل إيه معاهم هم رافضين وعاوزين حقهم وأنا مش معايا وعاوزة ربنا يغفر لي؟»، موضحًا أن من شروط التوبة الأساسية الندم.

التمادي في العيب

وأضاف العالم الأزهري، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «ليس العيب إن الإنسان يخطئ لكن العيب إنك تتمادى فيها، هي عملت اللى عليها وتابت وخلاص».

وأضاف: «اللى عنده ذنوب كثيرة عنده أبواب التوبة مفتوحة، ارفع إيديكم لربنا وقول تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على أننا لا نعود إلى المعاصي أبدا وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام ونشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه».