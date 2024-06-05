6 علامات تشير إلى الإصابة بمرض قاتل.. داهم نجمة غناء عالمية

معركة صحية بدأتها نجمة البوب الأمريكية هالزي مع سرطان الدم، إذ كشفت على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيدوهات «إنستجرام» عن بدء تلقيها العلاج، تزامنًا مع إصدار أغنيتها «the end»، قائلة: «أنا محظوظة لأنني مازلت على قيد الحياة».

توثيق خطوات العلاج

وحرصت نجمة البوب هالزي البالغة من العمر 29 عامًا مشاركة آلامها ومعاناتها مع متابعيها على موقع «إنستجرام»، من خلال نشر صور ولقطات فيديو وهي تنهار باكية عند تلقيها الحقن في المستشفى، كما عبرت عن حزنها في كلمات أغنيتها «the end» عندما قالت: «أشعر وكأنني سيدة عجوز، ولكنني سأُولد من جديد، ولن أمرض، وسأبدو جذابة للغاية ولدي الكثير من الطاقة».

أعراض الإصابة بسرطان الدم

وفي ضوء ما تعانيه هالزي، أشارت مؤسسة أبحاث السرطان في بريطانيا إلى عدة أعراض تدل على الإصابة بسرطان الدم، أولها الشعور بالدوار والتعب المستمر، لأن سرطان الدم يؤدي إلى فقر الدم وبالتالي يشعر الإنسان بالتعب الشديد.

وتتمثل ثاني العلامات في الإصابة بالعدوى بشكل مستمر، من خلال الإصابة بالسعال ونزلات البرد بشكل متكرر ولفترة طويلة، بحسب المؤسسة.

وتتضح ثالث العلامات في حدوث النزيف غير المعتاد أو ظهور الكدمات الزرقاء والطفح الجلدي على الجلد نتيجة لانخفاض عدد الصفائح الدموية. وذكرت مؤسسة أبحاث السرطان، أن التورم الذي يحدث في الرقبة أو الإبط أو الفخذ كرابع العلامات التحذيرية للإصابة بسرطان الدم.

وهناك أعراض أخرى تدل على الإصابة بسرطان الدم، أوضحها الدكتور فؤاد عبد الشهيد، استشاري جراحة الأورام والمناظير، مثل فقدان الوزن بصورة كبيرة دون داع، والشعور بألم المفاصل والعظام في أوقات مختلفة من اليوم.

لذا، أكد «عبد الشهيد» خلال حديثه لـ«الوطن» أهمية الكشف المبكر عند الشعور بتلك الأعراض، حتى يشخص الطبيب الحالة بشكل دقيق بالفحوصات والأشعة اللازمة ويحدد العلاج المناسب حال التأكد من الإصابة بالسرطان.