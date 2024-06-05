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الخارجية الأمريكية: نبذل جهدا بالتعاون مع مصر وقطر لمناقشة مقترح وقف إطلاق النار

كتب:

منى صلاح
08:41 م | الأربعاء 05 يونيو 2024
متحدث الخارجية الأمريكية

متحدث الخارجية الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تبذل جهدا بالتعاون مع مصر وقطر، لمناقشة مقترح وقف إطلاق النار.

ووفقا لنبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، فإنَّ «الخارجية الأمريكية»، أكدت أنها لا تريد رؤية تصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، موضحة: «بدأنا جهدا دبلوماسيا للحيلولة دون ذلك».

وتابعت «الخارجية الأمريكية»: «التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية يؤجج التوتر في المنطقة بأسرها، فيما أنَّ العقبة أمام مقترح وقف إطلاق النار في غزة الآن هي حماس».

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بقلم منى صلاح