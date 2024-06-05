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«القاهرة الإخبارية»: مسيرة الأعلام بالقدس المحتلة مرشحة للوصول إلى 50 ألف متظاهر

كتب:

عمرو هلال
09:56 م | الأربعاء 05 يونيو 2024
دانا أبو شمسية

دانا أبو شمسية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بالقدس المحتلة، إن أعداد المشاركين في مسيرة «الأعلام» الإسرائيلية في تزايد مع بدء المسيرة الكبرى، التي وفقا لتقديرات إسرائيلية يصل عدد المشاركين بها إلى أكثر من 50 ألف شخص مثل العام الماضي، حيث انطلقت من باب الخليل مرورا بباب الجديد وحتى نقطة باب العامود.

اليمين المتطرف يندد بإتمام صفقة تبادل

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، أن مدرجات باب العامود في البلدة القديمة ممتلئة بالمستوطنين المتطرفين من اليمين المتطرف الذين ينددون بإتمام صفقة تبادل، ويطالبون بمزيد من العمليات العسكرية في غزة، رغم أن هذه المسيرة تحمل اسم مسيرة الأعلام أو توحيد القدس إلا أن بها بعض الشعارات السياسية والتحريض المستمر.

وشدد على أن أحد المتظاهرين كان يحمل لافتة كتب عليها «أوقفوا الحرب» فقامت شرطة الاحتلال بإبعاده وسحب هذه اللوحة من بين يديه، وكأن هذه الساحة مخصصة لليمين المتطرف، فلا صوت لليسار الإسرائيلي، وهذا ينعكس في الهتافات والشعارات التي رفعت وخطت على اللوحات التي حملها المستوطنون المتطرفون، حيث يطالبون باستمرار الحرب.

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