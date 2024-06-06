تفسير حلم الغراب في منام العزباء.. زواج أم فراق؟

يحظى الغراب بكراهية شديدة لدى الإنسان ويعتبره البعض علامة شؤم ونحس نظرًا للونه الأسود وصوته المزعج، لذا يسبب رؤيته في منام الفتاة العزباء إزعاجا وقلقا كبيرين، وتبدأ في البحث عن تفسير هذا الحلم ودلائله، وهذا ما نستعرضه في التقرير التالي، بحسب ما ذكره العالم ابن سيرين في كتابه تفسير الأحلام.

تفسير حلم الغراب الأسود للعزباء

رؤية الغراب الأسود في منام العزباء دليل على الحظ القليل أو وجود شخص منافق في حياتها يريد التلاعب بها، ولن يتزوجها، وإذا رأت العزباء في حلمها غرابا أسود وكانت مخطوبة، فهذا دليل على فسخ الخطوبة أو فشل في هذا الحب.

ويقول ابن سيرين إن رؤية الغراب في منام العزباء غير المخطوبة، دليل على ضعف شخصيتها وعدم التوفيق والوقوع في صدمات نفسية وإرهاق جسدي.

تفسير هجوم الغراب في المنام

رؤية هجوم الغراب في المنام تدل على تعرض الفتاة للظلم من أصحاب القوة، وتشير رؤية غراب يطارد العزباء في الحلم على تعرضها للشائعات العديدة وكثرة القيل والقال من حولها.

وتدل رؤية الفتاة لنفسها في المنام تضرب الغراب عند تعرضها للهجوم منه على استرداد حقها من الظالم، كما تدل رؤية الهروب من هجوم الغراب في المنام على النجاة من هلاك وشر.

تفسير طرد الغراب في المنام

تدل رؤية طرد الفتاة العزباء للغراب عند مهاجمته لها في المنام على الدخول بمجادلة شديدة ونفاذ الصبر، أما رؤية طرد الغراب عن شخص تعرفه الفتاة في المنام تدل على الدفاع عنه بالقول أو الفعل، وحلم طرد الغراب عن طفل يدل على ذهاب هم شديد.

وإذا رأت الفتاة في منامها أنها تطرد الغراب من مكان عملها في الحلم فهذا يدلّ على التخلص من منافسين وحاقدين لها، وتدل رؤية طرد الغراب من مكان ضيق في المنام على انفراج الأحوال بعد تعب.