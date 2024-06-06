7 فوائد مذهلة لتناول حبة البركة على الريق.. علاج للأمراض المزمنة

حبة البركة هي بذور نباتية يطلق عليها عدة أسماء أشهرها الحبة السوداء، وقد أثبت العديد من الدراسات والأبحاث العلمية فوائدها لصحة الإنسان وقدرتها على علاج العديد من الأمراض، خاصة عند تناولها على الريق في الصباح الباكر، وفقًا لموقع «WebMD»، لذا نتناول في التقرير التالي فوائد تناول حبة البركة على الريق.

خفض الكوليسترول الضار

تساعد حبة البركة في تحسين صحة الجهاز الهضمي عند تناولها على الريق، وتخفيف مشكلات الهضم والوقاية من الانتفاخ والإمساك، حسب ما أكده الموقع الطبي، كما يسهم تناول حبة البركة في خفض مستويات الكوليسترول الضار «LDL» مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تنظيم مستوى السكر في الدم من أهم الفوائد التي تحققها حبة البركة لمرضى السكري بشكل خاص، وفقًا لما أوضحه الدكتور محمد عفيفي، أستاذ علوم الأغذية وأخصائي التغذية العلاجية، إذ يسهم تناولها على الريق في استقرار مستويات الجلوكوز طوال اليوم، إضافة إلى دورها في تقليل التهابات الجسم لاحتوائها على مركبات مضادة لالتهاب المفاصل.

إزالة السموم من الجسم

ومن الفوائد الاخرى لتناول حبة البركة على الريق، تعزيز وظائف الكبد والكلى لأنها تساعد على تحسين عملية إزالة السموم من الجسم، كما أظهرت بعض الدراسات دور حبة البركة في الوقاية من السرطان وإبطاء نموه.

وأضاف «عفيفي» خلال حديثه لـ «الوطن»، أن حبة البركة تساهم كذلك في تحسين صحة الجهاز التنفسي، من خلال تخفيف التهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد.

ويمكنك إعداد مشروب حبة البركة من خلال طحنها مباشرة قبل التناول، وأخذ ملعقة منها صباحاً، إما مع الماء وحده أو بإضافة العسل.