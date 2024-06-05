5 أسباب تؤدي إلى الاستيقاظ ليلاً بشكل متكرر.. أبرزها انقطاع النفس

النوم السليم هو أساس الصحة، إذ يُؤدي إلى سير تفاصيل اليوم بشكل صحيح، ويُمكن لصاحبه إنجاز عمله بطريقة جيدة، لكن البعض قد يستيقظ ليلا بشكل مُتكرر، ماهي أسباب حدوث ذلك؟

في التقرير التالي، نستعرض الأسباب التي تُؤدي إلى الاستيقاظ ليلا، وفقًا لما ذكره موقع «روسيا اليوم»، حيث إن هناك عدة أشياء يجب التخلص منها للنوم بطريقة جيدة.

5 أسباب تؤدي إلى الاستيقاظ ليلا بشكل متكرر

1. الإجهاد

الإجهاد الجسدي أو الذهني يٌؤثر سلبا على صحة النوم، مما يُؤدي إلى الاستيقاظ ليلا بشكل متكرر.

2- نقص الميلاتونين

يؤدي نقص الميلاتونين أو هرمون النوم، إلى ظهور مُشكلات في النوم، تجعل الاستيقاظ ليلا بشكل متكرر أمر يحدث كثيرًا.

3ـ سوء ظروف النوم

بالتأكيد تؤدي ظروف وطرق النوم غير الجيدة، إلى الاستيقاظ مرات عدة في الليل بشكل متكرر.

4- أمراض الغدة الدرقية

تٌؤثر الإصابة بأمراض الغدة الدرقية سلبًا في دورة النوم والاستيقاظ، مما يٌسبب الاستيقاظ ليلا بشكل متكرر.

5ـ انقطاع النفس

نقص الأكسجين وانقطاع التنفس أثناء النوم ليلا، يؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر في الليل.

كيفية علاج مشكلة الاستيقاظ ليلا بشكل متكرر؟

الدكتور أحمد علي مصطفى، استشاري الطب النفسي، تحدث في مقطع فيديو عن أسباب مشكلات النوم، مٌوضحًا أن جميعها هي أعراض لأمراض أخرى، حيث إن اضطرابات النوم من المٌمكن أن تحدث بسبب وجود مُرض معين، مثل الصداع أو المغص أو قلق نفسي، لذلك يجب معالجة السبب وليس الأعراض.