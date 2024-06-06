مدارس بديلة للثانوية العامة.. شروط القبول بمدرسة البريد المصري

مع ظهور نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات، يتجه عدد كبير من أولياء الأمور إلى البحث عن مدارس بديلة للثانوية العامة، ومن بينها مدرسة البريد المصري، خاصة في السنوات الأخيرة، إذ شهدت هذه المدارس إقبالًا كبيرًا من أولياء الأمور هربًا من الضغوط العصيبة والمادية التي يتعرضون لها، فضلًا عن امتيازات هذه المدارس البديلة.

مدارس بديلة للثانوية العامة بينها مدرسة البريد المصري

وتستعرض «الوطن»، خلال التقرير التالي، تفاصيل عن مدارس بديلة للثانوية العامة مثل مدرسة البريد المصري، وكذا الشروط والضوابط المطلوب توافرها في الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه المدرسة.

مدارس بديلة للثانوية العامة.. «البريد المصري»

تدخل مدرسة البريد المصري، ضمن استراتيجية تطوير نظام التعليم الفني، والتدريب المهني في مصر تزامنًا مع تنفيذ مشروعات ضخمة، إذ ركّزت وزارة التعليم العالي على إدخال تخصّصات جديدة تلبيةً لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وتخريج فنيين يتمتعون بكفاءة عالية، ما يمنح الطلاب فرص عملٍ حقيقيةٍ، ما يُساهم في تحقيق طفرة اقتصادية.

شروط التقديم لمدارس بديلة للثانوية العامة، ومنها مدرسة البريد المصري:

1- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم على 19 عامًا.

2- ألا يقل عمر الطالب المتقدم عن 14 عامًا.

3- يجب أن يكون الطالب مصري الجنسية.

4- يجب أن يجتاز الطالب أي اختبارات خاصة بالتقديم في مدارس البريد المصري.

مميزات مدرسة البريد المصرى

1- توفر مدرسة البريد المصري فرص عمل مؤكدة للخريجين.

2- يمكن للطلاب المتفوقين الالتحاق بكلية تجارة البريد بعد اجتيازهم المعادلة.

3- يحصل الطالب بعد التخرج على شهادة دبلوم البريد الفني التجاري، ويستطيع استكمال دراسته في معهد عالي.

4- تقبل مدرسة البريد المصري الطلاب الذكور في جميع فروعها بمحافظات الجمهورية، بينما تقبل الإناث في بعض الفروع.

أماكن مدارس البريد المصرى

- مدرسة البريد المصري في القاهرة.

- المدرسة الفنية للبريد في الزقازيق.

- المدرسة الفنية للبريد في المنيا.

- المدرسة الفنية للبريد في الغربية.

- المدرسة الفنية للبريد في دمنهور.

- المدرسة الفنية للبريد في بني سويف.

- المدرسة الفنية للبريد في أسيوط.