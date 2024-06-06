كم خسر جرام الذهب في النصف الأول من 2024؟

تشهد أسعار الذهب تراجعًا خلال الفترة الحالية، ليتراوح سعر الجرام ما بين 1786 إلى 3571، وفقًا لنوع عيار الذهب، ونلاحظ أنه خلال النصف الأول من العام الجاري خسر جرام الذهب عيار 21 نحو 45 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويتداول سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، عند 3125 جنيهًا، مقارنة مع 3170 جنيهًا سعر الجرام في 1 يناير الماضي، بتراجع 45 جنيهًا.

وترصد الوطن، من خلال السطور التالية، خسائر جرام الذهب في النصف الأول من العام الجاري، وفق للأسعار المعلنة من شعبة الذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية.

بلغت خسائر جرام الذهب عيار 24 نحو 52 جنيهًا، حيث يتداول اليوم عند 3571 جنيهًا، مقارنة مع 3623 جنيهًا سعر الجرام في 1 يناير الماضي.

وبلغت خسائر جرام الذهب عيار 18 نحو 38 جنيهًا، حيث يتداول اليوم عند 2679 جنيهًا، مقارنة مع 2717 جنيهًا سعر الجرام في 1 يناير الماضي.

وخسر الجنيه الذهب، نحو 360 جنيهًا في النصف الأول من العام الجاري، حيث يتداول اليوم عند 25000 جنيهًا، مقارنة مع 25 ألفًا و360 جنيهًا سعر الجنيه في 1 يناير الماضي.