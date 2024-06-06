السلطات الصحية بغزة: نتوقع ارتفاع عدد شهداء مجزرة الاحتلال بالنصيرات
كتب:
عمرو هلال
03:43 ص | الخميس 06 يونيو 2024
مجزرة الاحتلال الجديدة بالنصيرات
كشفت السلطات الصحية بغزة، عن توقعاتها بارتفاع عدد شهداء مجزرة الاحتلال الجديدة بالنصيرات، بسبب العدد الكبير من الإصابات الخطيرة والحرجة، وحملت الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة تجاه الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في القطاع، وذلك حسبما جاء في خبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.
وطالبت السلطات الصحية بغزة، المجتمع الدولي بمعاقبة المسؤولين في جيش الاحتلال عن المجزرة الجديدة بالنصيرات.