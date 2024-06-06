معلومات عن الفنان علي قنديل بعد تعرضه لحادث سير.. مؤلف وكوميديان

تعرض الفنان علي قنديل في الساعات الأولى من صباح اليوم لحادث سير، أسفر عن تحطيم سيارته دون أي إصابات، وذلك حسبما ذكر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنان علي قنديل:

- علي قنديل ممثل وفنان كوميدي مصري

- بدأ علي قنديل حياته صحفي.

- انطلق بعد ذلك من خلال عروض الستاند أب كوميدي من خلال البرنامج التليفزيوني Moga Stand-Up

- دخل مجال التمثيل وشارك في عدد المسلسلات الكوميدية، منها (حرمت يا بابا، العيادة)

- شارك أيضاً في كتابة عدة مسلسلات، منها: (تامر وشوقية، 6 ميدان التحرير).

تعرض علي قنديل لحادث سير

وأعلن علي قنديل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام تعرضه لحادث سير ونشر صور لسيارته وهي محطمة معلقًا: «الحمد لله على كل حال، إمبارح عملت حادثة واتقلبت بالعربية، بسبب جزيرة في وسط الطريق، فضل ونعمة مفيش أي إصابات، شكراً جزيلاً لكل الشباب المحترمة اللي وقفت معايا لحد ما اتطمنوا عليَّ وشكر خاص لرجال الشرطة المهذبين اللي كانوا متعاونين ومتفهمين لأقصى درجة، بعتذر عن التواصل لأن في شخص شاف إن ده وقته يسرق شنطتي بالمحفظة وتليفون شغلي».