3 حيل للحفاظ على الفرامل من التلف.. تجنب هذه الأمور أثناء القيادة

الفرامل عنصر أساسي داخل السيارة، ولا يمكن الاستغناء عنه مطلقًا، لذا يجب اتباع بعض الأمور للحفاظ عليه وحمايته من التلف، والتي قدمها أحد المواقع المختصة بالسيارات، والتي تساعد بدورها في الحفاظ على سلامتك وأمانك، والتي وجب التنويه عنها في التقرير التالي.

3 حيل للحفاظ على فرامل السيارة

توجد العديد من الحيل والطرق، التي يمكن اتباعها للحفاظ على فرامل السيارة، والتي تحافظ على سلامتك وأمانك، والتي يمكن تناولها على النحو التالي:

إبطاء السرعة

القيادة بسرعة وتهور يتطلب الضغط طويلًا على الفرامل، الأمر الذي يتسبب في تآكل بطانة الفرامل وتلفها سريعًا، لذا يفضل في تلك الحالة العمل على القيادة بهدوء وبطء، للحفاظ عليها من التلف؛ لأن ذلك يساعد على حمايتها ومنع تآكلها سريعًا.

تجنب الضغط الشديد على الفرامل

للحفاظ على الفرامل لأطول فترة ممكنة، وجب الانتباه إلى عدم الضغط عليها بشدة، لأن ذلك يُسرع من تلفها، لذا يستوجب التعامل معها بلطف، إلى جانب تجنب الفرملة القوية فجأة، عن طريق التعرف أولًا على ظروف الطريق، الأمر الذي يسهم في تجنب مثل هذه الأمور.

الضغط على الفرامل وقدمك على الدواسة

خطأ شائع يقع فيه الكثيرون، وهو الضغط على الفرامل وقدمك لا تزال على الدواسة، وضغط المكابح عندما تكون إحدى قدميك على دواسة الوقود، لا يساعد على إيقاف كما يعتقد البعض، إلا أنه يعمل على تآكل المكابح سريعًا وإتلافها كذلك، وفي حال ملاحظتك أنك تضغط على دواسة الفرامل بينما لا تزال قدمك على دواسة الوقود، فاحرص من التخلص من تلك العادة السيئة.