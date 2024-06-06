تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة يصل إلى 8، وتم تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و653 شاحنة و200 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5 آلاف طن بضائع، 349 شاحنة و187 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع، 304 شاحنات و13 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل، بينما تغادر السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون إكسبريس والرياض وغادرت السفينتين سينا والرياض.

وجرى تداول 2100 طن بضائع و208 شاحنات بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4245 راكب بموانيها.