توزيع درجات منهج الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2024.. إليك أسئلة مهمة

يتطلع الكثير من الطلاب في ظل اقتراب ماراثون امتحانات الثانوية العامة، إلى معرفة توزيع منهج الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2024، وأهم الأسئلة المتوقعة في الامتحانات، وهو ما تقدمه «الوطن» عبر السطور التالية، ضمن خدماتها المقدمة للقراء.

توزيع منهج الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2024

قال أحمد فارس، مدرس مادة الفيزياء، لـ«الوطن» إنّه فيما يخص توزيع منهج الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2024، فإنّ أسئلة امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، تأتي في 46 سؤالا، بمجموع 60 درجة، مقسمين إلى سؤالين مقالي بـ 4 درجات و 44 سؤال موضوعي بـ 56 درجة، ويأتي التوزيع كالتالي:

الفصل الأول عدد درجاته في الامتحان 8.5 درجة.

الفصل الثاني عدد درجاته في الامتحان 11.5 درجة.

الفصل الثالث عدد درجاته في الامتحان 15.5 درجة.

الفصل الرابع عدد درجاته في الامتحان 7 درجات.

الفصل الخامس عدد درجاته في الامتحان 4.5 درجة.

الفصل السادس عدد درجاته في الامتحان 3 درجة.

الفصل السابع عدد درجاته في الامتحان 4 درجات.

الفصل الثامن عدد رجاته في الامتحان 6 درجات.

أسئلة مهمة في مادة الفيزياء

وإليك أهم الأسئلة والمراجاعات الخاصة بالمادة، الهامة لطلاب الثانوية العامة 2024، المقدمة من «فارس»:

مراجعة نهائية في الفيزياء

وإليك قائمة من مرجاعات مادة الفيزياء 2024:

امتحانات الثانوية العامة 2024

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 الاثنين المقبل الموافق 10 يونيو، في المواد غير المضافة للمجموع، ثم يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، ثم تُستأنف الامتحانات يوم 22 من الشهر نفسه، بالنسبة للمواد المضافة إلى المجموع، ويكون امتحان الفيزياء للقسم العلمي يوم السبت الموافق 29 من شهر يونيو.