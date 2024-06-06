ضبط 105 مخالفات متنوعة في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 105 مخالفات تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بإعلان الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

من جهته، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنّ الحملات أسفرت عن ضبط 105 مخالفات تموينية منها 97 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين «إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان حساس – تصرف وتجميع - توقف»، و8 مخالفات في مجال متابعة الأسواق «عدم إعلان الأسعار - ذبح خارج السلخانة - شهادة صحية».