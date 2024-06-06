د. يوسف عامر يكتب: المساكين

المسكينُ المحتاجُ، وقد اعتنَى الإسلامُ بالمحتاجِينَ وأوصَى المجتمعَ المسلمَ بأنْ يُحسنَ إليهم فى أكثرَ مِن موضعٍ مِن كتابِ اللهِ تعالى، فهم ثانى مَن أُمِرَ المسلمونَ بإخراجِ الزكاةِ له، يقول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}، بل جمَعَهم مع الوالدَيْنِ والأقاربِ واليتامَى، قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}.

وبيَّن سبحانه أنَّ حقيقةَ البرِّ فى الإحسانِ إليهم: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ..}، وبيَّن سبحانه أنَّ هذا ممَّا أُمرَ به الأممَ السابقةَ: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِى إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ}.

ومن الآياتِ الآمرةِ بالإحسانِ إلى المساكينِ قولُه سبحانه وتعالى: {وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً} [النساء: 36].

ومجىءُ الأمرِ بالإحسانِ إلى المساكينِ بعدَ الأمرِ بالإحسانِ إلى الوالدَيْنِ وذوِى القربَى واليتامَى يدلُّ على ضرورةِ الاعتناءِ، فقد يكونُ الأبوانِ مساكينَ يحتاجونَ للإحسانِ، وقد يكونُ مِن الأقاربِ مساكينُ أيضاً، وغالباً ما يكونُ اليتيمُ مسكيناً يحتاجُ إلى إحسانٍ وبرٍّ، فجاءَ القرآنُ آمراً بالإحسانِ إلى هؤلاءِ الأصنافِ الثلاثةِ سواءٌ أكانوا مساكينَ أم غيرَ مساكينَ، فالقرآنُ يبينُ أنَّ مجردَ وصف الأبوةِ والقرابةِ واليُتمِ كافٍ فى حصولِ الإحسانِ، فإذا وُجِدَ معه وصفُ المسكنةِ فالإحسانُ حينئذٍ آكَدُ، ثم جاءَ الأمرُ بالإحسانِ إلى المساكينِ حتى تتسعَ دائرةُ الإحسانِ فتشملُ المساكينَ مِن غيرِ الأقاربِ والأيتامِ، وهذا اعتناءٌ عظيمٌ، فوجودُ وصفِ المسكنةِ فى إنسانٍ ما قريباً كانَ أو غريباً أمرٌ يَستدعى الإحسانَ إليه والبرَّ به.

والقرآنُ الكريمُ بيَّنَ أنَّ على المرءِ أنْ يجاهدَ نفسَهُ بالإحسانِ إليهم حتى مع شدةِ العيشِ: {أَوْ إِطْعَامٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ} [البلد: 14 - 16] فعليهِ أنْ يُطعمَ اليتامَى ِمن أقاربِهِ، والمساكينَ ذَوى الحاجةِ عموماً، حتى فى فتراتِ المجاعةِ التى لا يُفكّرُ فيها أغلبُ الناسِ إِلَّا فى أنفسِهِم فقط، وليس مفهومُ الآيةِ عدمَ إطعامِ اليتيمِ مِن غيرِ الأقرباءِ، بل هو داخلٌ فى عمومِ وصفِ المسكينِ المحتاجِ، وهذا يدلُّ على شدةِ اعتناءِ الإسلامِ بأمرِ اليتامَى والمساكينِ.

وقد بيَّن القرآنُ الكريمُ أنَّ بعضَ الناسِ قد يكونُ لهم عملٌ ودخلٌ وكسبٌ لكنَّه غيرُ كافٍ لهم، فيدخلونَ فى وصفِ المسكنةِ، وقد قالَ اللهُ تعالى فى قصةِ سيدِنا موسَى والخضرِ عليهما السلام: {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِى الْبَحْرِ} [الكهف: 79]، فبيَّن سبحانه أنَّ أصحابَ السفينةِ الذين ركِبَ معهم سيدُنا موسَى والخضرُ عليهما السلام يتحققُ فيهم وصفُ المسكنةِ رغمَ أنهم يملكونَ سفينةً يعملونَ عليها وتُدرُّ عليهم دَخلاً، لكنه دخلٌ غيرُ كافٍ لهم، فهم مساكينُ يحتاجونَ الإحسانَ، وهذا يُعمّقُ نظرةَ المسلمِ فيمَن حولَهُ، ويجعلُهُ أثقبَ نظراً بأحوالِهِم، ولا يَغترُّ بظواهرِ الأمورِ التى تَحولُ دونَ الإحسانِ إلى مَن يَستحقُّه.