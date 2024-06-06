أمين الفتوى: إعداد الزوجة للطعام نوع من الفضل وليس واجبا

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التعاملات بين الزوجين قائمة على الفضل، لافتا إلى أن إعداد الزوجة للطعام نوع من الفضل وليس واجب.

وأضاف «الورداني»، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الخميس: «لازم الأزواج يعرفوا إن إعداد الزوجة للطعام فضل منها تستحق عليه الشكر».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «توسعة الزوج على زوجته في كثير من الأمور يعتبر فضلا وليس واجبا، بعيدا عن الإنفاق، وهو أيضا أمر يستحق الشكر عليه، فالعلاقة بين الزوجين قائمة على الفضل وليس العدل».