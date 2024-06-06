العميد قاهر بوركينا فاسو لاعبا ومدربا.. حسام حسن يروض الخيول للمرة الثالثة

انتهت مباراة مصر مع فريق بوركينا فاسو، بفوز المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني حسام حسن، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بهدفين مقابل هدف، ليسجل العميد فوزه الثالث له ضد منتخب بوركينا فاسو منذ أن كان لاعبا.

دائما كان العميد حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري، بطل مواجهة منتخبي مصر وبوركينا فاسو، ففي عام 1998 تواجه المنتخبان، وانتهت المباراة بفوز المنتخب المصري بهدفين مقابل لا شيء في نصف كأس الأمم الإفريقية، وأحرز حسام حسن الهدفين.

هدف حسام حسن في أمم أفريقيا سنة 2000

وبعدها بعامين، التقى منتخب مصر مع بوركينا فاسو في مرحلة المجموعات بكأس الأمم الإفريقية سنة 2000، وانتهت المباراة بفوز المنتخب المصري بأربعة أهداف لهدفين، أحرز أحدهم مهاجم منتخب مصر آنذاك حسام حسن هدفين، بالإضافة إلى أحمد صلاح حسني وهاني رمزي.

وبعد فوز المنتخب المصري اليوم على فريق بوركينا فاسو، في تصفيات كأس العالم 2026، نرصد في التالي ترتيب المجموعة:

ترتيب مجموعة مصر

مصر 9 نقاط

غينيا بيساو 5 نقاط

بوركينا فاسو 4 نقاط

سيراليون 4 نقاط

إثيوبيا نقطتين

جيبوتي 0 نقاط

كان المدير الفني المصري حسام حسن، قد أعلن عن تشكيلة منتخب مصر للمباراة التي أقيمت مساء الخميس في الساعة 10 مساءً، والتي جاء كالتالي:

تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

حراسة المرمي:

محمد الشناوي

خط الدفاع:

محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة

الوسط:

حمدي فتحي - زيزو - إمام عاشور - مروان عطية - تريزيجيه

الهجوم:

محمد صلاح - مصطفى محمد