عاجل.. موعد مباراة مصر القادمة وترتيب المجموعة في تصفيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على بوركينا فاسو

يحل منتخب مصر ضيفَا ثقيلاَ على منتخب غينيا بيساو يوم 10 يونيو المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانتهى الشوط الثاني بين مباراة مصر وبوركينا فاسو بتقدم الفراعنة بهدفين دون رد في المباراة التي الجارية التى أقيمت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

جدول ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بدأت المباراة بشكل حماسي من جانب منتحب مصر في محاولة للتسجيل المبكر، وبالفعل نجح منتخب مصر في إحراز هدف مبكر عن طريق محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة الثالثة بعد عرضية رائعة من محمد صلاح ليسكنها تريزيجيه برأسه في شباك حارس بوركينا فاسو.

وواصل منتخب الفراعنة الضغط من أجل إحراز الهدف الثاني وتعزيز تقدمه، وفي الدقيقة الثامنة من عمر المباراة أحرز تريزيجيه الهدف الثاني للمنتخب بعد مراوغة دفاع منتخب بوركينا فاسو ليضعها ترزيجيه في الشباك معلنَا تقدم منتخب بهدفين.

ترتيب مجموعة مصرمصر 9 نقاط

غينيا بيساو 5 نقاط

بوركينا فاسو 4 نقاط

سيراليون 4 نقاط

إثيوبيا نقطتين

جيبوتي بلا نقاط