«الأرصاد» تكشف سر تسجيل محافظة مصرية أعلى درجة حرارة في العالم

ضجة كبيرة أحدثتها درجة الحرارة التي سجلتها محافظة أسوان، خلال الساعات الماضية، بعدما وصلت لـ49.6 درجة مئوية في الظل، خاصة أنها لم تكن المرة الأولى التي تسجل فيها المحافظة نفس درجة الحرارة، وفقا لما كشفته هيئة الأرصاد الجوية، الأمر الذي أثار تساؤلا لدى المواطنين، عن سبب وصول درجات الحرارة لهذا الرقم في المحافظة الجنوبية.

سبب درجات الحرارة المرتفعة في أسوان

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه بالفعل سجلت محطة محافظة أسوان أمس، درجات حرارة مرتفعة اقتربت من الـ50، ويرجع ذلك إلى الكتل الهوائية القادمة من المناطق الصحراوية، التي تكون في الأساس درجات حرارتها مرتفعة بشكل كبير، مع وجود المرتفع الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، وهذا يعني أن هناك ارتفاعا في سطح الأرض والطبقات كافة المتواجدة في هذه المناطق، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة مع الأجواء المشمسة.

وأوضح «القياتي» أنه بعد تسجل محافظة أسوان لهذه درجة الحرارة المرتفعة، التي كانت الأعلى على مستوى العالم، وأيضا على مستوى الجمهورية، توجهت هيئة الأرصاد الجوية إلى البيانات المناخية، لمعرفة إذا كانت هذه المرة الأولى التي تسجل فيها المحافظة نفس درجات الحرارة أم لا؛ إذ وجدوا أن بعض المناطق من قبل سجلت درجات حرارة مشابهة، ومنها محطة دراو التي سجلت في 6 يونيو عام 2006، نفس درجة الحرارة، وهي 49.6 درجة، وكذلك محطة الخارجة بجنوب الوادي في 31 يوليو 2007 (49.6 درجة).

طقس الأيام المقبلة

وحول طقس الأيام المقبلة، قال عضو هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين، وبعد ذلك تعود البلاد لارتفاع الحرارة مرة أخرى، وسيكون هناك نشاط للرياح مثير للأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.