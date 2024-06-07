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وزير إسرائيلي سابق: حصلنا على العار الكامل بدلا من النصر بعد 8 أشهر

كتب:

عمرو حسني
07:38 م | الجمعة 07 يونيو 2024
أفيجدرو ليبرمان

أفيجدرو ليبرمان

هاجم أفيغدور ليبرمان، وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي السابق، إدارة رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، للحرب التي تنفذها إسرائيل على قطاع غزة، ودخلت شهرها الثامن.

ليبرمان: لم تنجح حكومة نتنياهو في إزالة حماس 

وقال ليبرمان، بحسب تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» (إكس حاليا)، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية: «بعد 8 أشهر من الحرب، حصلنا على العار الكامل بدلا من النصر الكامل، ولم تنجح حكومة نتنياهو في إزالة حـماس (الفصائل الفلسطينية) ولا بإعادة الأسرى من غزة».

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

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