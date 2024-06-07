سلوى عثمان تكشف سر عظمة مسلسل «المال والبنون»

كشفت الفنانة سلوى عثمان، أن سر عظمة مسلسل «المال والبنون» تكمن في سيناريو محمد جلال عبد القوي، لأن كل الفنانين كانوا أبطالا في العمل الفني، وكل شخص له حكاية.

فيلم الفتى الشرير

وأضافت «عثمان» خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة تليفزيون الحياة: «الفنان نور الشريف ضربني بالقلم بجد في فيلم الفتى الشرير، وزعل وقالي حقك عليّ لأني تعورت بسبب الحلق، مؤكدة أن نور الشريف كان مثقفًا ويعشق القراءة».

واختتمت سلوى عثمان بإبداء رأيها في الفنان محمد رمضان، قائلة أنه «فنان ثابت ويركز على نفسه ووجوده».

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة يوم الجمعة من كل أسبوع.