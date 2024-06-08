آخر مستجدات وحدات سكن لكل المصريين في 3 مدن.. «التسليم خلال 4 شهور»

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إجراءات مهمة لتسليم وحدات سكن لكل المصريين بعدد من المدن، مؤكدة حرصها على التعامل مع أي تأخير في تسليم الوحدات السكنية، بجانب الاستمرار في المتابعة الميدانية لعملية بناء وتشييد الوحدات السكنية.

تُقدم «الوطن» في السطور التالية، في إطار دورها الخدمي، مستجدات تسليم وحدات سكنية بسكن لكل المصريين بـ 3 مدن، وهي كالتالي:

مدينة العبور الجديدة

- جاري تنفيذ 8% «النسبة المتبقية» من إجمالي الوحدات السكنية.

- يُتوقع استكمال تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المقبولين في 4 شهور.

- انتهت وزارة الإسكان من تسليم 23 ألفا و139 ألف وحدة سكنية.

- من المتوقع تسليم 1752 وحدة سكنية للمواطنين الحاجزين في نموذج 90 مترا خلال 4 شهور كحد أقصى.

- تسليم 576 وحدة سكنية للمواطنين الحاجزين في نموذج 75 مترًا خلال 4 شهور كحد أقصى.

مدنية شرق بورسعيد

- جار الانتهاء من باقي الوحدات المخطط تنفيذها نظرًا لظروف خاصة بكل محافظة.

- جري تنفيذ 4340 وحدة سكنية

- جري تخصيص 3578 وحدة سكنية طبقًا للأولوية بالنسبة للمواطنين المقبولين

مدينة بورفؤاد

- جرى تنفيذ 5276 وحدة سكنية

- جرى تخصيص 4461 وحدة سكنية.

- من المقرر الانتهاء من تنفيذ 816 وحدة سكنية في 31 ديسمبر 2024.

- يبدأ التخصيص بعد الانتهاء من التنفيذ مباشرة.