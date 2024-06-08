أستاذ آثار: القاهرة تمتلك مقومات سياحية غير موجودة في أي عاصمة أخرى

أكد الدكتور جمال عبدالرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اختيار القاهرة لتكون عاصمة السياحة الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي، موضحًا أن القاهرة تمتلك مقومات سياحية غير موجودة في أي عاصمة أخرى، وتضم آثارا إسلامية غير موجودة بأي مكان في العالم.

القاهرة تضم معالم أثرية متميزة

وشدد «عبدالرحيم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن القاهرة هي بوتقة تجتمع بها كل العناصر الإسلامية، والتي تضم معالم إندونسية ومغربية وتونسية وتركية عثمانية وآسيوية، ولذلك شهدت الدورة الـ12 للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة إجماعا على اختيار القاهرة لتكون عاصمة للسياحة الإسلامية لوجود مقاومات أثرية إسلامية، كما أن بها كل صور الفنون والعمارة الموجودة في مدن العالم الإسلامي.

وقال أستاذ الآثار، إن مصر تتميز عن أي عاصمة أخرى بالتراث المعماري المتنوع، وهناك مساجد ومدارس لتدريس المذاهب الأربعة.