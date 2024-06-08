كيف يمكن للذكاء الاصطناعي فهم لغات الكلاب؟.. يُترجم الإشارت والأصوات

الذكاء الاصطناعي تطورت قدراته على إنجاز كل شيء من حولنا، إذ أنه اتخذ أدوارًا عدة لخدمة العمل الإنساني وبرامج من أجل الأرض بهدف حماية الكوكب من خلال علم البيانات، والمساعدة على التعلم والقيام بمهام عديدة، وتحسين طرق التواصل بشكل أسرع، ولديه القدرة على المساعدة في حل العديد من المشاكل المعقدة، وخلال التقرير التالي نستعرض هل يمكن للذكاء الاصطناعي فهم لغات الحيوانات؟.

الذكاء الإصطناعي لفهم لغة الكلاب

وفقًا لدراسة باحثين في جامعة «ميتشيغان»، نماذج من الذكاء الاصطناعي مدربة على الكلام البشري لتقوم بفك شفرة اللغة السرية للكلاب، وظهرت نتائج متطورة لإمكانية نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية أن تكون مفتاح يفهم لغات الحيوانات، وإحداث ثورة في فهم الحيوانات.

الكلاب لديها مشاعر أكثر مما يظهر

وفي محاولة لتفريغ المشاعر الكامنة وراء نباح الكلاب، أشارت الأدلة الموجودة إلى أنه يمكن التنبؤ بالأصوات التي تصدرها، أكثر بكثير من النباح العدواني، والصرير السلبي، والنباح الطبيعي، والأصوات السلبية، ويرغب الباحثون في اختبار المزيد من السلالات والعواطف والأنواع لفهم مدى هذه التكنولوجيا، لأنه من الممكن أن تضع الأساس لفهم لغة الحيوانات.

خبير يوضح مدي فهم الذكاء الإصطناعي للغة الحيوانات

ووفقًا حديث الدكتورة رضوى عبداللطيف خبيرة ذكاء اصطناعي لـ«الوطن» أنه حاليًا توجد بعض الجهود في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل التواصل مع الحيوانات بشكل عام، ولكن لا يزال الأمر في مراحله الأولى ومازال يحتاج للمزيد من البحث والتطوير، على الرغم من وجود بعض الطرق التي يتم فيها استخدام الذكاء الاصطناعي في التواصل مع الحيوانات مثل ترجمة اللغة الحيوانية لفهم أصوات وإشارات الحيوانات وترجمتها إلى لغة يمكن فهمها من قبل البشر.

وطريقة استخدام التكنولوجيا في التواصل لتوفير وسائل للتفاعل مع الحيوانات، وتحليل البيانات السلوكية مثل الحالة العاطفية أو الاحتياجات الغذائية أو الصحية، وتطوير التفاعل المباشر بإنشاء ألعاب تفاعلية أو تطبيقات تفاعلية، وعلى الرغم من ذلك تظل فهم لغة الحيوانات والتواصل معها بشكل جدي يبقى تحدٍ بشكل عام.