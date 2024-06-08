تحذير لمتبعي هذا النظام الغذائي.. قد يسبب الإصابة بمرض جلدي مزمن

توصلت دراسة حديثة، أجراها مجموعة من الباحثين في جامعة كاليفورنيا، إلى أنّ اتباع نظام غذائي مالح قد يزيد من خطر الإصابة بالإكزيما أو التهاب الجلد التأتبي لدى البالغين، وفقًا لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست»، ما دفع البعض إلى التساؤل عن كيفية تأثير الملح على الجلد.

الإصابة بالإكزيما والتهاب الجلد

تقول الدكتورة كاترينا أبوبارا، مؤلفة الدراسة وأستاذة الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا، إنّ نتائج الدراسة أثبتت أنّ هناك 1 من كل 10 أمريكيين يصاب بالإكزيما نتيجة الاعتماد على نظام غذائي عالي الأملاح، ما يتسبب في تهيج والتهاب الجلد المزمن والحكة الشديدة، حسب ما نُشر في مجلة JAMA Dermatology.

وأثبتت نتائج الدراسة أنّ زيادة مقدارها جرام واحد فقط في كمية الملح اليومية، تزيد خطر الإصابة بالإكزيما بنسبة 11% لدى البالغين، لأنّ الصوديوم يُخزن في الجلد، ومن ثمّ تحدث التهابات شديدة في الجسم وصولًا للإصابة بالإكزيما.

وعلقت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة والبكتيريا بجامعة القاهرة، على ما تناولته الدراسة مؤكدة أنّ الملح يعمل على تنشيط خلايا تي إتش 2، وهي نوع ثانوي من خلايا تي المناعية التي تعمل على توليد كميات كبيرة من بروتيني إنترلوكين 4 وإنترلوكين 13 المرتبطين بظهور التهابات الجلد والإكزيما.

ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن

وأضافت عبد الوهاب خلال حديثها لـ«الوطن»، أنّ الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بالإكزيما إثر الاعتماد على نظام غذائي عالي الملح، لديهم مستويات مرتفعة من بكتيريا المكورات العنقودية التي تتكاثر مع زيادة الملح في الجسم، لذا يجب ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن والتقليل من تناول الأملاح.