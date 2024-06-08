«العاملين بالصحافة والإعلام» تعلن دعمها الكامل لقصواء الخلالي

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، دعمها الكامل وتضامنها مع الإعلامية قصواء الخلالي في مواجهة الحملة الشرسة التي تتعرض لها حاليا نتيجة كشفها ما يحدث داخل غزة من انتهاكات في حق الشعب الفلسطيني خاصة الأطفال والنساء.

موقف مصر من القضية الفلسطينية

وقال مجدي البدوي رئيس النقابة، في بيان له، أن النقابة تدعم الإعلامية قصواء الخلالى فى مواجهة الحملة الشرسة التى تتعرض لها حاليا نتيجة كشفها ما يحدث داخل غزة، وتحريف مقاطع من برنامجها واستخدامها للتحريض ضدها، وتلقيها تهديدات بالعنف والاعتداءات الشخصية بسبب موقفها الواضح من الحرب ضد غزة ودعمها الواضح لموقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينة.

دور الإعلام المصري في دعم القضية الفلسطينية

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن الإعلام المصري مواقفة مشرفة وترجمة لموقف الدولة المصرية على مدار تاريخها من القضية الفلسطينية الرافض بشكل قاطع للتهجير والتصفية للقضية، مؤكدًا على أن إزدواجية المعايير لدى الإعلام والمراكز البحثية الغربية لابد أن يتم تسليط الضوء عليها حتى تظهر الصورة بشكل واضح أمام الرأى العام العالمى.