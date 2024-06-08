فوائد غير متوقعة للذباب.. يساعد الطب الشرعي في حل ألغاز جرائم القتل

الذباب من الحشرات الأكثر انتشارا في كل دول العالم، ورغم أن وجوده يسبب الإزعاج والضيق للبشر، إلا أن هناك جانبا إيجابيا للذباب لم يلق الاهتمام الكافي، إذ يعمل بإخلاص للمحافظة على البيئة، من خلال القضاء على الجراثيم والمخلفات، فضلا عن تلقيح النباتات، وله أهمية كبيرة في اكتشاف الجثث المدفونة تحت الأرض في حالة جرائم القتل، وفي هذا الإطار، وفقًا لما ورد بموقع «Natural history museum»، نوضح التفاصيل حول فوائد تواجد الذباب بالبيئة.

فوائد الذباب

وفق دراسات قامت بها الدكتورة Erica Mclister،عالمة الحشرات الشهيرة حول العالم، وجدت أن للذباب فوائد طبية وبيئية وأمنية، وهم كالتالي:

التلقيح

بعض أنواع الذباب يلعب دورًا هامًا في تلقيح النباتات؛ إذ يعد هو الحشرة الوحيدة التي تلقح شجر الشيكولاتة، لذلك القتل المستمر له، سينتج عنه انقراض الشيكولاتة، وتقول دكتور إيريكا :«الذباب هو الملقح الوحيد للشيكولاتة على الكوكب، والتخلص منه يعتبر تخلص من الشيكولاتة».

وهناك بعض الأنواع الأخرى تساهم في تلقيح الكثير من المحاصيل: «في حقيقة الأمر يتم تلقيح أكثر من 100 محصول بواسطة الذباب، ومنها التفاح والفراولة والبصل والجزروالفلفل الألوان، وكذلك الكزبرة والفلفل الأسود».

تنقية الهواء

قد ترى أفواجا من الذباب حول كومة من القمامة، وتظن أن ذلك يزيد من التلوث البيئي، وفي حقيقة الأمر فإنه يلتف حول القمامة لينقي الهواء حولها من التلوث الذي قد يضر البيئة.

الكشف عن جرائم القتل

يساعد الذباب في الكشف عن الجثث وخاصًة النوع الأزرق منه، وعادًة ما يستخدم بواسطة الطب الشرعي من أجل الوصول السريع لحل القضايا الإجرامية، وتوفير أدلة مهمة في التحقيقات، وشرحت عالمة الحشرات قائلة «الذباب قادر على اكتشاف الجثة من على بعد مسافة تصل إلى عشرة أميال وأكثر، وغالبًا ما تعثر هذه الحشرات على الجثة أولًا، لذلك هي صديقة لعالم الطب الشرعي».