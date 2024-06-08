5 دورات تدريبية جديدة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات.. منها دليل الأيزو

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تنفيذ مركز التنمية المحلية بسقارة 5 دورات تدريبية خلال الأسبوع الجاري، وهو الأسبوع قبل الأخير في الخطة التدريبية للعام 2023/2024، منها دورتان جديدتان تنفذان لأول مرة بالمركز، وهي دورة «دليل الأيزو لضمان جودة مراكز التدريب»، ودورة «قيادة الاستدامة والتميز المؤسسي وإدارة الأداء المؤسسي»، إضافة إلى دورة «حماية الطفل وخط النجدة»، ودورة «تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية»، ودورة «إدماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة والتخطيط للمتابعة البيئية»، ويستفيد من هذه الدورات 159 متدرباً من جميع المحافظات.

«آمنة»: الخطة التدريبية أوشكت على الانتهاء

وقال اللواء هشام آمنة، إن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يسير بخطى متقدمة ومتسارعة في تقديم خطته التدريبية التي أوشكت على الإنتهاء محققاً أهدافه منها لجميع العاملين بالمحليات على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تتضمن تطوير الآداء الوظيفي وزيادة القدرات الشخصية والقيادية والاشرافية، وبناء صف ثاني من القيادات، وتطوير منظومة الموارد البشرية والتدريب بالمحافظات، وتقوية علاقتها بالمركز ودعمها بإعداد مدربين، إضافة إلى المساهمة في تحقيق توجهات الدولة واستراتيجية مصر 2030 والتنمية المستدامة بكل ابعادها ومؤشراتها، والتركيز على التوجه نحو التحول الرقمي والتعرف على تطبيقاته في كافة المجالات، وتطوير الإدارة المحلية والممارسات الناجحة لمشروعات الوزارة، ما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن واداء مقدمي الخدمات.

معايير تدريب العاملين بالمحليات

وأكد وزير التنمية المحلية أنه في ضوء اهتمام الوزارة بالعملية التدريبية ومنحها المواصفة القياسية الدولية ذات طابع ارشادي لتقدم دليل لكيفية إدارة عملية التدريب للمؤسسات لضمان أفضل مخرجات للتعلم من خلال وضع معايير لمراحل العملية التدريبية بداية من تحديد الاحتياجات التدريبية وصولا لقياس الأثر التدريبي على المؤسسة، ينظم مركز سقارة دورة «دليل الأيزو لضمان جودة مراكز التدريب ISO 21001»، والتي تنفد لأول مرة بالتعاون مع المجلس الوطني للتعليم والتدريب، ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بمراكز التدريب بالمحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الدورة تهدف إلي التعرف على الإطار العام لنظام إدارة المؤسسات التدريبية، وسياق المنظمة واحتياجاتها وتوقعات كافة أطراف الاهتمام ، والقيادة والتزاماتها وأدورها التنظيمية وسلطاتها، والتعرف علي دور إدارة المخاطر فى دعم القيادة، وما هو أثر الحوكمة على استراتيجية المؤسسة، ودور التخطيط في اتخاذ القرار، والتعرف علي آليات المراجعة الداخلية لنظام إدارة المؤسسات التدريبية ، بالإضافة الي عملية التحسين وأهدافها وكيفية التخطيط لعمليات التدريب وآليات الرقابة عليها، وما هو التسلسل الهرمى للعمليات، وما هي المتطلبات القانونية الواجبة لتطبيق المتطلبات، والتعرف علي دور مراجعة الإدارة في دعم النظام، وتختتم الدورة بورشة عمل عن تطبيقات المخاطر.

تفاصيل دورة قيادة الاستدامة

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم الأسبوع الحالي أيضًا دورة تدريبية جديدة عن «قيادة الاستدامة والتميز المؤسسي وإدارة الأداء المؤسسي»، بالتعاون مع المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، ويستفيد منها 28 متدرباً من خريجي دورات «قادة المستقبل»، والقيادات النسائية وخريجي جامعة اسلسكا.

ولفت «آمنة» إلى أن المحتوى التدريبي للدورة يشمل التعريف بإدارة الأداء المؤسسي وأهميته وأهدافه ومبادئه، وما هو دور القيادة في تحقيق الاستدامة والتميز، والتعريف باستراتيجيات وإدارة التغيير المؤسسي، وتحليل الأداء التنظيمي والثقافة الداخلية، والتعريف بأساليب تحليل الأداء التنظيمي، وتأثير الثقافة الداخلية على الأداء، والتقييم والتحسين المستمر، وماهي أساليب تقييم الأداء المؤسسي، وكيفية تطبيق منهجيات التحسين المستمر.