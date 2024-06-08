الكشف على 1620 مواطنا في قافلة طبية بقرية علي حمودة ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، اليوم، عن تنفيذ قافلة طبية بقرية علي حمودة بمركز ناصر شمال المحافظة، على مدار يومين، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 1620 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان.

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين في القافلة

ونظمت القافلة الطبية، ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120 مواطنا، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما جرى عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

فحص المواطنين في 8 تخصصات طبية

وتضمنت القافلة التي جرت على مدار يومين بقرية علي حمودة بمركز ناصر شمال بني سويف، فحص المرضى في 6 تخصصات هي: «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة»، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة، كما تم صرف العلاج بالمجان.

8 قرارات علاج على نفقة الدولة

كما تضمنت القافلة إجراء 51 تحليلاً بمعمل الدم، و30 تحليلاً بمعمل الطفيليات، وإجراء 120 حالة أشعة عادية، واستصدار 8 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل حالة للمستشفى لاستكمال العلاج.

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بالقوافل الطبية

من جهته، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل بخطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة حياة كريمة.