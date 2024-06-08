«المهندسين»: الفوج الثاني من الحجاج يغادر لأداء المناسك

غادرالفوج الثاني من بعثة حجاج النقابة العامة للمهندسين، أرض الوطن، متجهًا إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، ويضم 36 مهندسًا ونخبة من علماء الأزهر الشريف لشرح المناسك، والإجابة على استفسارات أعضاء البعثة طوال أداء المناسك.

متابعة إجراءات وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة

وحرص المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والمهندس محمود عرفات الأمين العام للنقابة، على متابعة ومراجعة الإجراءات والتجهيزات كافة الخاصة بسفر ضيوف الرحمن حتى مغادرتهم مطار القاهرة ووصولهم إلى الأراضي المقدسة.

وقدم المهندسون الشكر لنقابة المهندسين، مشيدين بحرص قيادات النقابة على توفير أوجه الرعاية الكاملة لهم وإحاطتهم بكل رعاية واهتمام، وقال المهندس محمد همام إنه شارك في قرعة حج النقابة بعدما شاهد إعلانها.

فرحة الفائزون بالقرعة بأداء مناسك الحج

وأشاد المهندس محمود محمد عبدالمنعم، بالشفافية والحيادية التي تمت بها قرعة حج النقابة هذا العام، ووافقه المهندس حسني عبدالحليم قائلا: «أشعر بسعادة غامرة لأداء فريضة الحج هذا العام».