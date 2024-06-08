سعر الخروف اليوم السبت الموافق 8-6-2024 في الأسواق

سجل سعر الخروف اليوم السبت الموافق 8-6-2024، داخل أسواق الماشية ما بين 8 آلاف و12 ألف جينه، وسط رواج في عملية البيع والشراء، تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وبلغ سعر الكيلو قائم نحو 200 جنيه تقريبا، وفقا لما قاله عصام عبدالجليل، عضو شعبة القصابين وأحد الجزارين في الشرقية.

سعر الخروف اليوم

وأكد «عبدالجليل» أن أسعار الأضاحي تشهد رواجا كبيرا داخل أسواق الماشية، إذ سجل سعر كيلو اللحم البقري الكبير السن قائم نحو 110 جنيهات، بينما تراوح سعر لحم العجول صغير السن بين 165 و170 جنيهًا، وفق تصريحات حلمي العزبي، أسعار العجول البقر والجاموس.

سعر الخروف

وترصد السطور التالية سعر الخروف اليوم السبت 8-6-2024، في أسواق الماشية، بحسب المعلن من شعبة القصابين.

سعر كيلو الخروف البلدي

- سعر كيلو الخروف البلدي بين 180 و220 جنيهًا.

- سعر الخروف يتراوح بين 8 حتى 12 آلاف جنيه.

- سعر كيلو الخروف البرقي قائم بين 190 و225 جنيهًا.

سعر كيلو البقر الكبير

- سعر كيلو البقر الكبير القائم بـ155 جنيهًا.

- سعر الجاموس الصغير القائم بـ165 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجاموس الكبير القائم بـ155 جنيهًا للكيلو.

- سعر البقري الصغير القائم بـ165 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأضاحي في مصر

- وبلغ سعر اللحم البقري كبير السن نحو 110 جنيهات، ويتراوح سعر اللحم البقري صغير السن بين 140 لـ150 جنيهًا.

- سجلت أسعار اللحوم البتلو نحو 250 جنيهًا، وكيلو لحوم الماشية الذكور القائم نحو 170 جنيهًا، وسعر الضأن نحو 175 جنيهًا.